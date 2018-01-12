توفير مخزون استراتيجى للسلع الضرورية بجنوب دارفور

نيالا (smc)

كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن مجهودات لتوفير مزيد من السلع الاستراتيجة الهامة لتلبية إحتياجات مواطني الولاية فى وقت توقعت فيه حدوث انفراج نسبى فى اسعار السلع.

وقال الاستاذ محمد التوم رئيس الغرفه التجارية بالانابة بالولاية لـ(smc) ان ولاية جنوب دارفور تحتفظ بمخزون استراتيجى لذلك لم تحدث ندرة فى السلع، كاشفا عن ترتيبات مع وزارة المالية واتحاد اصحاب العمل لتوفير كميات مقدرة من الدقيق والوقود وكميات اخرى من السلع الهامة بجانب كميات الذرة التى ستصل الولاية خلال اليومين القادمين.

واضاف ان هذه السلع مستهدف بها قطاع الموظفين والعاملين بالدولة لتخفيف الضغط على بقية المواطنين.