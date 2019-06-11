توفير (10) ألف برميل من الوقود للموسم الزراعى بغرب دارفور

الجنينة (smc)

وفرت حكومة ولاية غرب دارفور (10) الف برميل من الوقود للموسم الزراعى فى وقت اكدت فيه ان المجهودات مستمرة لانسياب السلع الضرورية للولاية.

وكشف لواء ركن عبد الخالق بدوى محمود والى غرب دارفور المكلف لـ(smc) عن تكوين لجان للاشراف على الموسم الزراعى وإستلام المواد الخاصة بالموسم مشيرا الى ان اللجان ستعمل على فتح المسارات والمراحيل تفاديا للاحتكاك بين الرعاة والمزارعين.

وأبان محمود ان حكومة الولاية على اتصال مباشر بالادرات الاهلية المشاركة فى عمليات تامين الموسم الزراعى والتحضير له للوقوف على سير العمل.