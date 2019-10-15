الخرطوم (smc)

لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة بوزارة الخارجية إنطلاقة جولات جديدة من الحوار السوداني الأمريكي للتفاوض حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت المصادر لـ(smc) إن الجولات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى وجود متغيرات حدثت في السودان خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها ستساهم في رفع السودان من قائمة الإرهاب عبر العديد من القنوات ، كاشفاً عن تفاهمات جديدة مع المسؤولين في الدولة للمرحلة المقبلة عبر طرح سياسة جديدة وبحث كيفية التوافق بين رؤي الجانبين.

الجدير بالذكر أن جولات التفاوض السابقة بين الخرطوم وواشنطون أسفرت عن رفع الحصار الإقتصادي عن السودان، ومن المتوقع أن تسهم الجولات القادمة في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة عقب الدعم الخارجي للحكومة الإنتقالية.