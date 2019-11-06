الخرطوم (smc)

توقعت غرفة مُصدّري الحبوب الزيتية إرتفاع صادرات السمسم لتصل إلي (500) ألف طن، والفول السوداني ليتجاوز (300) ألف طن.

وأكد محمد عباس حسن رئيس شُعبة تصدير الحبوب الزيتية في تصريح لـــ(smc) إكتمال الإستعدادت لبدء الموسم التسويقي لصادرات الحبوب الزيتية للعام الحالي، مشيراً إلي أنهُ سيتم عقد مؤتمر الخميس لتوضيح خطة الصادر للحبوب الزيتية والمعادن، فضلاً عن المواشي بشقيها، مؤكداً سعي الشُعبة لزيادة القيمة المضافة والتنافسية من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية لأجل تقوية الإقتصاد.

وأكد حسن عدم وجود عوائق أمام الصادرات السودانية من الحبوب الزيتية، وذلك لجودتها والسُمعة التنافسية الجيدة وهو ما جعلها تجد الترحيب والقبول من دول العالم.