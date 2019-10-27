كشفت شركة تويوتا عن تفاصيل جديدة بخصوص تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها والسيارات الآلية من المستوى الرابع، وصرحت بأن عشاق الرياضة المتوجهين إلى طوكيو العام المقبل لحضور دورة الألعاب الأولمبية سوف يتمكنوا من تجربتها، إذ ستوفر الشركة جولات في هذه السيارات في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر في منطقة Odaiba المزدحمة.

وسوف يتم تحديد الموقع الجغرافي للسيارات، مما يعني أنها ستقتصر على منطقة جغرافية محددة داخل منطقة Odaiba المزدحمة بطوكيو. وتقول الشركة: “تعتبر بيئة Odaiba، المزدحمة والمليئة بالسيارات والبنية التحتية المتنوعة للطرق والمباني الزجاجية الطويلة، مناسبة لتوفير بيئة مليئة بالتحديات لإثبات إمكانيات تقنية القيادة الآلية من تويوتا”.

المصدر: مواقع الكترونيه