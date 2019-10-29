يشهد اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري العديد من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى عدداً من اللقاءات في كأس كاراباو بإنجلترا، وكأس الرابطة الفرنسية.

وسيعود فريق بارشلونه للعب من جديد في مسابقة الدوري الممتاز أمام بلد الوليد، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر بعدما حصل على الراحة في الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته مع غريمه ريال مدريد لشهر ديسمبر القادم.

بينما سيلعب الستي في كأس كاراباو مساء اليوم في ثمن النهائي المسابقة، بالإضافة إلى مواجهة انتر ميلان فريق بريشيا في الدوري الايطالي.