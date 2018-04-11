جلسة طارئة لمجلس الوزراء الأحد لمناقشة توصيات الحوار

قال وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، إن مجلس الوزراء القومي سيعقد جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة توصيات الحوار الوطني والتعديلات المتنوعة على القوانين ومواءمتها مع مخرجات الحوار، ويستعرض وثيقة السياسات العامة الحاكمة لخطط الحكومة قبل إيداعها البرلمان.

وناشد يوسف خلال مخاطبته، الأربعاء، المنبر الدوري لوزارة الإعلام، القوى السياسية لضرورة الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في إقرار الدستور كاستحقاق قانوني مهم.

وأضاف “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين جاء استجابة لمناشدات عديدة من القوى السياسية”.

ونوه يوسف إلى خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية، مبيناً حديثه عن دستور دائم يحدد الواجبات والحقوق ونظام الحكم يأتي ضمن التزامه بتوصيات الحوار الوطني.

وتوقع حراكاً نشطاً للقوى السياسية لإجازة الدستور قبل الانتخابات إذا توافقت عليه هذه القوى.

الشروق