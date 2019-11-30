كادوقلي (smc)

كشفت ولاية جنوب كردفان عن جملة من التدابير لحماية محاصيل العروة الصيفية من الآفات الزراعية، مشيرة الي الإتفاق مع جنوب السودان للقيام بعمليات الرش عبر الطيران لأسراب الطيور والجراد بالتزامن مع عمليات الحصاد.

وقال د. سعيد حبيب الله المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ (smc) أن بروتوكول الإتفاق يشتمل علي السماح لطائرات الرش بالإنطلاق من ولاية “الوحدة، وأعالي النيل ” لأعمال المكافحة، بجانب تزويد الطائرات بالوقود، مبيناً أن الحدود المشتركة مع دولة الجنوب تبلغ (200) ألف كيلومتر الأمر الذي يؤدي إلي صعوبة السيطرة علي أسراب الطيور المهاجرة عبر الحدود إلي الولاية، مشيراً إلي أنه تم رش (55) غابة بالمحليات الحدودية والمناطق التي تأثرت بإتلاف الآفات لمحصول السمسم.

ولفت حبيب الله إلي أن حكومة جوبا أبدت ترحيبها بالإتفاق والحفاظ علي سلامة الطيران، إضافةً إلي تزويد الطائرات بالوقود.