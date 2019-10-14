بنيالا (smc)

بدء اجراءات التسجيل للطلاب الجدد الإسبوع المقبل

أعلنت إداراة جامعه نيالا إستئناف الدراسة لطلاب الجامعة خلال شهر أكتوبر الجارى، في وقت كشفت فيه عن بداية اجراءات التسجيل للطلاب الجدد اعتبارا من التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأكد والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود في تصريح لـ(smc) عقب لقائه مدير جامعة نيالا الجديد بروفسير صالح الهادى محمد أحمد، دعم حكومته لإستقرار العام الدراسي وتهيئة البيئه الدراسية للطلاب الجدد، وإيجاد الحلول للتحديات التى تواجه الجامعة خاصه فيما يتعلق بالمواصلات وزيادة حصة الولاية من الدقيق لتوفير الخبز للطلاب.

من جانبه أكد مدير الجامعة البروفيسور صالح الهادى إكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لإستقبال طلاب الجامعة، مشيراً إلى بعض المطلوبات من حكومة الولاية خاصه فيما يتعلق بخدمات المواصلات وتوفير الخبز ، مشيراً إلى التجاوب والاهتمام من والى الولاية تجاه قضايا التعليم بجنوب دارفور .