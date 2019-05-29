جنوب دارفور تكثف عمليات مراقبة إستلام الوقود والدقيق من الشركات

نيالا (smc)

وجهت حكومة ولاية جنوب دارفور بمزيد من إحكام السيطرة على عمليات إستلام وتوزيع سلعتى الوقود والدقيق من الشركات التجارية ، فى فى وقت أشارت فيه إلى أن المخزون الإستراتيجى من الدقيق مطمئن ويكفى حاجة الولاية لمدة شهر .

وأكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف (smc) إن المجهودات مستمرة لسد الفجوة فى المواد البترولية وسلعة الدقيق التى ستشهد إنفراجا خلال الايام القادمة مشددا على ضرورة احكام السيطرة ومراقبة انسياب السلع من المركز للولاية.

واكد محمود ان معاش الناس وتوفير الخدمات لمواطنى الولاية من اهم الاولويات خلال المرحلة الحالية .