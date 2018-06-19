جنوب كردفان: وقف إطلاق النار ساهم في زيادة الرقعة الأمنية

كادوقلي (smc)

أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان أن السلام يمثل أولوية قصوي وأن الدولة جاهزة للتوقيع علي سلام عادل ينهي الحرب وإفرازاتها كالنزوح ، في وقت أوضحت فيه أن قرارات وقف إطلاق النار ساهمت في زيادة الرقعة الأمنية وإستقرار الموسم الزراعي وإحداث الحراك والتواصل .

وقال الهادي عثمان اندو نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية وعضو وفد التفاوض الحكومي للمنطقتين في تصريح لـ(smc) أن خطة الولاية للمرحلة المقبلة مبنية علي السلام، مشيراً إلي أن تجديد وقف إطلاق النار يسهم في مزيد من تهيئة بيئة السلام وتعزيز التواصل الإيجابي، مبيناً أن المواطنين تشكلت لديهم قناعة بأن السلام أصبح الهدف الإستراتيجي.

وكشف اندو عن عودة الكثير من مناطق الحركة الشعبية قناعة منهم بعدم جدوي الحرب والوضع الإنساني المأساوي بمناطق الحركة.