جهاز الأمن: الراية التي سقط لأجلها الشهداء ستظل مرفوعة

دشَّن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، مركز تطوير خدمات الشهيد، مؤكداً أن الإعلان عن شهداء الجهاز من خلال المعرض المصاحب يأتي لتأكيد المضي قدماً في مسيرة الذود عن الوطن، وأن الراية التي سقط لأجلها الشهداء ستظل مرفوعة.

هذا وقد افتتح مساعد المدير العام لجهاز الأمن، الفريق عثمان تاج السر، الأحد، مركز تطوير خدمات الشهيد، الذي يهدف لتقديم خدمات متميزة لأسر شهداء الجهاز في المجالات كافة، تتمثل في الدعم الشهري والخدمات الطبية والتعليمية.

وقال مساعد المدير العام للتوجيه، اللواء أمن عباس علي خليفة، عقب تدشين المركز وافتتاح معرض الشهداء، إن المركز يأتي برعاية مباشرة من مدير الجهاز الفريق أول محمد عطا المولى للاهتمام بشهداء الجهاز.

وأوضح خليفة أن المعرض يهدف إلى عكس ملامح بطولات رجال الأمن في ما تم تقديمه في الحقب المختلفة، وتقديم أفلام وثائقية عن تضحياتهم ومجاهداتهم، ونماذج من الكتب التي وثقت لسيرة الشهداء.