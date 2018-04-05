جهاز الأمن يستعيد (10) سودانيين من صفوف داعش بليبيا

في مقدمتهم التوأم منار و أبرار

الخرطوم SMC

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إستعادة مجموعة من السودانيين كانوا قد إنتسبوا لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش (الإرهابي )بليبيا ..

وتأتي عملية الإستعادة إنفاذا” لتوجيهات رئاسة الجمهورية في هذا الشأن و مواصلة لنشاط الجهاز تجاه الذين غرر بهم في وقت سابق.



ووصل المواطنون السودانيون إلى مطار الخرطوم قادمين من ليبيا على متن الخطوط الجوية التركية وهم (7) نساء أبرزهن التؤام منار عبد السلام و أبرار عبد السلام إضافة إلى طفلين وشاب .

وتعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها لجهاز الأمن تفضى بإسترداد مواطنين سوادنيين من صفوف التنظيم الارهابي..



هذا وقد كشف مدير الاعلام بالجهاز عن أسماء المستردين وهم:

ابرار عبد السلام العيدروس

منار عبد السلام العيدروس

حاجة حسن أبوبكر صغيرون

نورة حسن أبوبكر يغيرون

نورة صابون محمد

حنان عبد الرحمن اسحاق

اصالة حسن عثمان

معاوية عبد الله يحي

سمية آدم محمد

عبد الله بدر الدين التجاني

وأكد مدير الإعلام أن الجهاز سيظل في عمل دؤوب لجهة تحقيق وإستعادة الطمأنينة لهؤلاء المستردين وأسرهم التي ظلت تعاني من طول غيابهم وإنخراطهم في صفوف التنظيم الإرهابي دون وعي منهم أو إدراك لمخاطر هذا التنظيم ،منوها” إلي إهتمام ومتابعة الدولة وجهاز أمنها بهذا الملف بجانب حرصهم علي إستقرار الحالة النفسية والصحية لعموم المستردين حتي يتثني لهم تمام الإندماج في مجتمعهم وبين أبناء وطنهم.