الخرطوم (SMC)

أكد جهاز المخابرات العامة عدم وجود أي معتقل سياسي بالبلاد، مشيراً إلى قيام الجهاز برفد قيادة الدولة وأجهزتها بالمعلومات والتوصيات التي تمثل الرأي الأمني.

وقال الفريق عوض الكريم القرشي الجنيد نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة خلال مخاطبته ختام ورشة “التحولات الإجتماعية ومستقبل القطاعات الامنية في السودان” ، قال إن مناقشة الجهاز لقضاياه مع منظمات المجتمع المدني يؤكد أن التغيير الذي حدث بالبلاد حقيقي، ووصف التوصيات التي خرجت بها الندوة بأنها مقنعة وجيدة وتأتي في إطار إعداد خطط تصبح هادياً لجهاز المخابرات خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت الورشة التي نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم أعمالها يوم الأحد بقاعة الصداقة وأصدرت توصياتها حول أربعة محاور تتعلق بعقيدة جهاز المخابرات، قانون الجهاز، ودور القطاعات الأمنية في حفظ الأمن القومي والإقتصاد، والموارد البشرية لجهاز المخابرات.