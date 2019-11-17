الخرطوم (smc)

تمكنت قوة ميدانية من جهاز المخابرات العامة، يوم السبت، من ضبط شحنة من الأسلحة ماركة كلاشنكوف على متن عربة خلال محاولة تهريبه من مدينة أم روابة إلى ولايات شرق السودان ومنها إلى المناطق الحدودية.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة في بيان له، إنه تم التحفظ على عدد من المتهمين، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستقوم بإحالتهم وما تم تحريزه من معروضات إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار جهود جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الجريمة المنظمة والعابرة وتعزيز الإستفرار خلال الفترة الإنتقالية، مؤكداً إستمرار الجهاز في حراسة أمن وإستقرار البلاد، والتنسيق لأداء هذا الواجب الجليل مع المنظومة الأمنية والعسكرية والجهات العدلية، فضلاًعن تواصله مع أصدقائه خدمة لأهداف ومصالح البلاد العليا.