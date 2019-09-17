جهاز المخابرات العامة يلقى القبض على اكبر عصابة في الاتجار بالبشر

الخرطوم (smc)

تمكنت قوة من القسم الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لجهاز المخابرات العامة، تمكنت وبعملية أمنية نوعية من تحرير العشرات من الرهائن تتبع جنسيتهم لدول أفريقية مجاورة، محتجزين بأحد المنازل بمنطقة الجريف غرب بالخرطوم.

وأفاد قائد العملية في تصريح ل(smc) أنه توفرت معلومات بوجود شخص قام بإستئجار شقة بمنطقة الجريف غرب ويحتجز بداخلها الضحايا، مشيراً إلى أن المتهم لديه مجموعة من الأختام المزورة يستخدمها في عمل جوازات مضروبة، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته مجموعة من الأختام المزورة، وعملات نقدية أجنبية، ومخدرات، مضيفاً أن المتهم ابلغ وأرشد عن مجموعة أخرى من المتهمين مشتركين معه في جريمة تهريب الضحايا، وزاد: أن الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها تعتبر من أخطر شبكات التهريب والإتجار بالبشر.

وكشف قائد العملية عن وجود تنسيق محكم مع القوات النظامية والعدلية الأخرى لمحاربة الظاهرة.

من جانبه اعترف المتهم الأول الذي قام بإستئجار الشقة بجريمته، مبيناً أنه قام بتجهيز عدد من الجوازات المضروبة بغرض سفر الضحايا إلى دول عربية، مضيفاً أنه مقابل كل رهينة يأخذ ثلاثة الف جنية سوداني.