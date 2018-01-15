جهود مكثفة لعودة المجمعات التعاونية بالمركز والولايات

الخرطوم (smc)

كشف الاتحاد التعاوني القومي عن جهود مكتفة لتفعيل المجمعات التعاونية بكافة الولايات بهدف كبح جماح الانفلات وضمان توفير السلع الإستهلاكية للمواطن بأسعار مخفضة.

وقال الدرديري عمر المنصور رئيس الاتحاد لـ(smc) إن الإتحاد بالتنسيق مع المركز والحكومات الولائية شرع في وضع حزمة من الإجراءات والترتيبات التي تضمن تنشيط وتفعيل الحركة التعاونية بصورة دائمة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن الجهود المشار اليها ترتكز على كيفية تغذية المجمعات التعاونية بالسلع الإستهلاكية بالأحياء السكنية والمواقع المختلفة لتمكن المواطن لشراء احتياجاته دون عناء.

وأبان أن خطة الإتحاد المتعلقة بعودة التعاونيات لهذه المرة مشروطة بفتح جميع المراكز بصورة دائمة وليس مؤقتة كما يحدث في السابق، مؤكداً حرص الدولة ودعمها للحركة التعاونية الأمر الذي يسهم في إنفاذ الخطط خلال فترة وجيزة.