الخرطوم (smc)

كشفت قوي إعلان الحرية والتغيير عن عقد جلسة إجرائية بجوبا لوضع ترتيبات وأولويات التفاوض مع شركاء الكفاح المُسلّح وذلك تمهيداً لجولة التفاوض الرسمية المقرر لها يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بجوبا.

وقال د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القيادي بالحرية والتغيير في تصريح لــ(smc) إن الأسباب التي تُعيق تقدم التفاوض بين الحكومة والحركات زالت تماماً، مشيراً إلي أن الحكومة والحركات شاركوا جميعاً في صناعة الثورة، وهو ما يتطلب العمل سوياً لإنفاذ أهدافها.

ولفت المهدي إلي مشاركة الأحزاب السياسية في التفاوض السياسي عقب إحراز تقدم في المحور الأمني.