جوبا: تعثر صرف مرتبات العاملين منذ يناير الماضي

قال وزير العمل في جنوب السودان، الجنرال جيمس هوث، إن موظفي الخدمة المدنية لم يصرفوا رواتبهم منذ بداية هذا العام. وأشار الوزير إلى أنه لا يعلم الأسباب التي أدت إلى ذلك، مطالباً وزير المالية بتبرير عدم صرف الرواتب لعدة أشهر مضت.

وقال هوث في تصريح لراديو تمازج، إنه منذ شهر يناير وحتى الآن لم يتلق العاملون في الدولة رواتبهم، لذا وجه رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وزير المالية بدفع مستحقاتهم على الفور، موضحاً أنه سيقوم بمتابعة الإجراءات مع وزارة المالية.

وبين الوزير أن عدم صرف رواتب الموظفين أثر بشكل سلبي في أداء الموظفين، لأنهم يعتمدون على المرتبات الشهرية في تغطية احتياجات أبنائهم من تعليم وصحة وأكل وغيرها من الاحتياجات، ومضى بالقول “بالرغم من الظروف التي يواجهونها لم يتغيبوا عن العمل، ولكن أحياناً يصل البعض منهم متأخراً لأنه ليس لديه قروش المواصلات”.

في السياق، قال الوزير إن اللجان التي تم تكوينها في فبراير الماضي لمراجعة المؤهلات الأكاديمية لموظفي القطاع الحكومي والأسماء الوهمية في جميع مؤسسات الدولة بدأت أعمالها قبل أسبوعين وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكالات