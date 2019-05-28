جولات تؤكد إنتظام العمل بعدد من المرافق الصحية والخدمية بصورة طبيعية

الخرطوم (smc)

كشفت جولة ميدانية قام بها المركز السوداني للخدمات الصحفية لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية بوسط الخرطوم عن انتظام العمل بصورة طبيعية.

واكد أسر المرضى بمستشفي الخرطوم لعلاج الأورام (الذرة) عدم إستجابة الكوادر الطبية لدعوات الإضراب خاصة نواب الأخصائيين والممرضيين، وأشاروا إلى مرور الأطباء على المرضي في الفترة الصباحية بجانب تفقد المدير الطبي للمستشفي جميع الادرات والقطاعات التابعة له، مطمئنا مرافقي المرضي على استمرار العمل وانهم ليس لديهم علاقة بدعوات الإضراب.

وقالت المواطنة سهير عبد الله ان اليوم شهد استقراراً طبيعيا لعمل الأطباء والصيدليات ولم تتأثر باي إضراب رغم حالات التخوف التي شهدوها بالامس، مضيفة ان الإصطاف الطبي المتابع لحالة المرضى زاول عمله بصورة طبيعية دون أي عوائق، بجانب تمكنهم من شراء العلاج المقرر من الصيديلة الداخلية بشكل اعتيادي.

وفي السياق شهدت أسواق الولاية حركاً ملحوظاً من الأسر لشراء مستلزمات العيد المبارك، وتوقع تجار إستطلعتهم (smc) أن تشهد الأيام القادمة أقبالاً كبيراً من المواطنين للشراء.