جولات تفقدية لوزير المالية لعدد من وحدات الوزارة الإسبوع المقبل

للوقوف على إنفاذ برامج إصلاح مسار العمل الإقتصادي للبلاد

الخرطوم (smc)

يشرع وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف مصطفى يوسف حولي، مطلع الإسبوع المقبل في تنفيذ زيارات تفقدية للوحدات التابعة للوزارة .

وعلمت (smc) أن وزير المالية سيبدأ جولاته التفقدية بهيئة الجمارك وديوان الضرائب، وذلك من أجل الوقوف على العمل بهذه الوحدات والوقوف على إنفاذ برامج إصلاح مسار العمل الإقتصادي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزير المالية المكلف دشن عمله بعدد من القرارات الخاصة بتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي، بجانب متابعته لأداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة.