إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود والإبل بالبحر الاحمر

بورتسودان (smc)

تمكنت الاجهزة الامنية المختصة بولاية البحر الاحمر من ضبط أكثر من (6) آلاف جالون من الوقود و(290) جوال دقيق بجانب (71) رأس من الأبل كانت مهربة لإحدى دول الجوار.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة بالولاية لــ(smc) عن تمكن السلطات المختصة بالولاية من ضبط شاحنة تحمل على متنها (3600) جالون جازولين بجانب ضبط (2448) جالون بنزين محملة فى سبعة بكاسى إلى جانب (290) جوال دقيق كانت في طريها للتهريب خارج الولاية.

واشار المصدر إلى فتح بلاغات ضد المهربين تحت المواد199،198 من قانون الجمارك السودانية و احتجاز السيارات التى تم ضبطها وبدء التحريات مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة.