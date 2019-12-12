أخفق نادي توتنهام هوتسبير بقيادة الرجل الخاص “جوزيه مورينيو” في الثأر من الهزيمة القاسية التي مُني بها أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف لهدفين على ملعب “وايت هارت لين الجديد” في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، وخسر منه مجددًا على ملعب آليانز آرينا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019.

وقامت إدارة توتنهام بقيادة دانييل ليفي باستبدال ماوريتسيو بوتشيتينو بجوزيه مورينيو لتعديل مسار الفريق على الصعيد القاري، لكن الصحوة لم تدم، وهذا ما تأكد على ملعب آليانز آرينا هذا المساء، عندما لعب عليه البطل القياسي للدوري الألماني مباراة هجومية من الدرجة الأولى، كادت تنتهي بنتيجة كارثية جديدة لولا تألق العارضة وحارس المرمى!.

واستطاع بايرن ميونخ الوصول إلى العلامة الكاملة في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما تغلب على توتنهام 1/3 في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية والتي شهدت أيضًا فوز أولمبياكوس اليوناني على ضيفه ريد ستار الصربي بهدف أحرزه النجم المغربي القادم من الدوري القطري “يوسف العربي” من ركلة جزاء.

وخاض الفريقان الألماني والإنجليزي المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن بايرن صدارته للترتيب فيما حسم توتنهام الوصافة لصالحه في الجولة الماضية، ليحسما تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية منذ الجولة الماضية.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع كينجسلي كومان في الدقيقة 14، فيما عدل ريان سيسيجنون النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 20.

وبعد دقائق قليلة أصيب كينجسلي كومان إصابة خطيرة في الركبة إثر سقوط مُروع على خط التماس دون أي إلتحام مع أحد لاعبي توتنهام ليترك مكانه للألماني توماس مولر في الدقيقة 27.

وأعاد توماس مولر التقدم لبايرن من جديد بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 45، وتكفل البرازيلي فيليب كوتينيو بإحراز الهدف الثالث من تصويبة مذهلة على طريقته الخاصة (مقوسة بالقدم اليمنى) ذهبت في المقص الأيسر لتعلن تقدم البايرن بالهدف الثالث في الدقيقة 64، وذلك بعد دقائق قليلة من ارتداد تصويبة أخرى لكوتينيو من العارضة.

وارتفع رصيد بايرن إلى 18 نقطة، بفوزه في جميع مبارياته الست في المجموعة، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في مرحلة المجموعات بالبطولة هذا الموسم 2020/2019، في حين توقف رصيد توتنهام عند 10 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: مواقع الكترونية