حركات دارفورية بليبيا تقوم بإختطاف (15) مهاجراً إثيوبياً

خاص (smc)

اتهمت منظمات محلية قوات تتبع لحركات دارفور المتمردة بليبيا بالقيام بعمليات الإتجار بالبشر وسط المهاجرين غير الشرعيين من دول شرق إفريقيا، كاشفة عن قيام أحدى هذه المجموعات بإختطاف (15) من المهاجرين الذين يحملون الجنسية الإثيوبية.

واتهم تقرير للمنظمات إطلعت عليه (smc) قائد قوات مناوي بمنطقة أم الأرانب الليبية المدعو الصادق يوسف بالتورط في عملية إختطاف المهاجرين الإثيوبيين وذلك بهدف الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم على ما يبدو، مشيراً إلى أن العملية تعتبر سلوكاً إجرامياً وتأتي إمتداداً لعمليات أخرى يقوم بها متمردو الحركات المرتزقة في ليبيا.

وقالت المنظمات انها تلقت شكاوى من المواطنين المحليين بتعرضهم لإنتهاكات من المرتزقة من بينها الهجوم المسلح على سوق زلة إنتقاماً لمقتل أحد عناصرها، فضلاً عن قطعها للطرق بعدد من المدن وقيامها بالإعتداء على المواطنين وسلب ونهب ممتلكاتهم.