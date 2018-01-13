حركة الإصلاح ترتب لبدء المرحلة الثانية من مبادرة “للإصلاح السياسي”

الخرطوم (smc)

كشفت حركة الإصلاح الآن، أن مبادرة “إصلاح الحركة السياسية بالبلاد” التي أطلقها رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين مؤخراً، ستشمل في مرحلتها الثانية دعوة القوى السياسية والأحزاب للدخول في تمرين عملي فيها.

وقال د. غازي صلاح الدين رئيس الحركة لـ(smc) إنهم الآن في مرحلة إطلاق المبادرة والتعريف بها، متوقعاً إنطلاق الخطوة الثانية للمبادرة خلال الأسابيع القادمة لتحويلها إلى برنامج سياسي.

الجدير بالذكر أن رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي كان قد طرح مسودة عامة للحكومة والمعارضة لإصلاح الحركة السياسية بالبلاد تضمنت تقليص الكتل السياسية إلى خمسة أو ستة كيانات رئيسية.