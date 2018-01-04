حركة دارفورية: وقف النار دعوة صريحة لحاملي السلاح للإنضمام للسلام

الخرطوم (smc)

وصفت حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف اطلاق النار بانه خطوة قوية لدفع عمليات السلام بالبلاد وايجاد حلول سلمية لكافة القضايا العالقة.

وقال احمد عبد المجيد الناطق الرسمى باسم الحركة لـ(smc) ان هذا القرار بمثابة دعوة صريحة وواضحة لكافة حاملى السلاح بالانضمام للسلام مؤكدا انه على الرغم من انجازات القوات النظامية وانتصاراتها التى حققتها على التمرد وقادت لانحساره الا ان دعوة رئيس الجمهورية لهم بالعودة للسلام تظل تتصدر كافة خطاباته الرسمية.

وطالب عبد المجيد الاطراف الممانعة باقتفاء اثر الحكومة فى جعل السلام مبدا اصيل لحل كافة الاشكالات.