يستضيف منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 9/11/2019م ، حركة كوش السودانية في ورشة حول” مفاوضات السلام ومسار الشمال”، تتناول قضايا الشمال في مفاوضات السلام من خلال ثلاثة أوراق عمل بحضور محمد داؤود رئيس حركة كوش السودانية، الأولي بعنوان” التنمية في الولاية الشمالية” يقدمها بروفسور محمد جمال يونس، ود. صلاح قرناص.

والورقة الثانية حول المياه والتغيرات المناخية تقدمها د. سويداء الفؤاد بله آدم، والورقة الثالثة تتعلق بقضايا ملفات التفاوض يقدمها أ. دهب إبراهيم دهب، وأ. أيمن صالح.

الجدير بالذكر أن حركة كوش إحدى مكونات الجبهة الثورية

والدعوة موجهة إلي كافة وسائل الإعلام.