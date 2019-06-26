حركتا مناوي وجبريل: جاهزون للجلوس مع اللجنة التي كونها المجلس العسكري

قالت إن تشكيل لجنة التواصل مع الحركات خطوة تجد كل الترحيب

وكالات (smc)

أبدت حركتا تحرير السودان برئاسة أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، استعدادهما لمقابلة اللجنة التي كونها المجلس العسكري الإنتقالي للتواصل مع الحركات، متى تهيأة الظروف لذلك.

وقال نور الدائم طه، المتحدث باسم حركة تحرير السودان، برئاسة أركو مناوي، لـ”العين الإماراتية”، إن تشكيل لجنة للتواصل مع الحركات خطوة مهمة تجد كل الترحيب من جانبهم، مؤكداً جاهزيتهم للجلوس مع اللجنة والتفاهم معها في قضايا الحرب والسلام، قائلاً “إن مسار التفاوض مع الحركات المسلحة يمكن أن يستمر في آن واحد مع التفاهمات مع قوى الحرية والتغيير بالداخل”، مضيفاً “يفضل وقف الحرب وتحقيق السلام لمشاركة جميع السودانيين في الترتيب للأوضاع الانتقالية”.

وطالب المتحدث باسم حركة تحرير السودان المجلس باتخاذ خطوات عملية لتهيئة الأجواء لعملية السلام الشامل بإطلاق سراح الأسرى.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، لـذات الموقع، الترحيب بقرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة، قائلاً إن تحقيق السلام ينبغي أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.