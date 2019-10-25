الخرطوم (smc)

قال حزب الأمة القومي أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً (مصطنعة) ، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إيقاف التدهور الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد .

وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح لـ(smc) ان المواطن أصبح يعاني من ضيق المعيشة التي تعود لأسباب جوهرية وأخرى مصطنعة معرباً عن أسفه لقيام البعض بالعمل على تفاقم المشكلة الإقتصادية عن عمد، مؤكداً أن هذا يعتبر خيانة وطنية وتلاعب بقوت المواطنين مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تعتبر أعلى مراتب الفساد.

وكشف فضل الله عن جهود يقودها الحزب وخطط لمعالجة الوضع الإقتصادي الراهن داعياً إلى التعاون مع كافة الجهات لإنعاش الإقتصاد .