حزب الأمة: زيارة السفراء الأوروبيين للبلاد ستساهم في رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم (smc)

قال حزب الأمة أن السودان كان معزولاً من العالم الخارجي نتيجةً إتهامه برعاية الإرهاب، في وقت توقع فيه أن تُسهم زيارات السفراء الأوروبيين الأخيرة للبلاد في رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال فضل الله برمة نائب رئيس الحزب في تصريح لـ(smc) ان العالم وجه انظاره إلى السودان نتيجة لإنبهاره بالثورة وكيفية إسقاطها للحكم البائد طوال الثلاثين عاماً الماضية، مشيراً إلي الثورة نجحت في إزالة كل العوائق التي كانت تقف مانعاً في تطور البلاد ومن أهمها وضعه في قائمة الإرهاب، مضيفاً أن إزالة إسم البلاد من القائمة سيفتح الباب واسعاً أمام التدفقات والإستثمارات الأجنبية.

وأوضح برمة أن إجتماعات الجبهة الثورية القادمة بالقاهرة ستناقش قضايا الحرب والسلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات تمهيداً للوصول لرؤية مشتركة وواضحة لمعالجة قضايا السلام في المرحلة المقبلة.