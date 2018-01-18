حزب الأمة: لا تفريط في سيادة الأراضي السودانية

الخرطوم (smc)

أكد حزب الأمة بأنه لا تفريط في السيادة والأراضي السودانية لأي جهة من الجهات، في ذات الوقت الذي قال فيه ان السودان من حقه إقامة علاقات مع من يشاء دون تدخل من أي دولة أخري.

وقال حسن إسماعيل القيادي بالحزب في تصريح لـ(smc) إن الموقف المصري تجاه السودان مبني علي إنطباع وليس معلومات، مشيراً إلي إن السودان دولة حرة ومن حقه إقامة علاقات مع من يشاء، مضيفاً إن علاقات السودان بالدول الأخري لم تتجاوز القانون الدولي والأعراف الدولية، وزاد “ليس من المنطق والحكمة أن إثارة التوتر تجاه دولة تمارس حقها الطبيعي” خاصة أن السودان سياسته واضحة ويمارس حقه الدولي الطبيعي بعيداً عن المحاور .