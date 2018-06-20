حزب الأمة يطلع نداء السودان على نتائج لقاء المهدي بالوطني

الخرطوم (smc)

كشف حزب الأمة القومي عن عزمه تقديم تنوير لحلفائه بقوي نداء السودان لإطلاعهم بما تم التوصل اليه في اجتماع الصادق المهدي رئيس الحزب بقيادات حزب المؤتمر الوطني.

وقال د محمد المهدي رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي في تصريح لـ(smc) إن خارطة الطريق ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها مشيراً إلى ان مخرجات لقاء المهدي بقيادات الوطني تمثل أجندة قومية، داعياً إلى ضرورة تسريع إجراءات تهيئة المناخ والتوجه نحو تنفيذ بنود خارطة الطربق الإفريقية حسب ماتم الإتفاق عليه مؤخراً.

وجدد المهدي التزام حزب الأمة القومي بتنفيذ خارطة الطريق الأفريقية، مبيناً إنه حال إعلان التوجه والإستعداد لتنفيذ بنود خارطة الطريق الإفريقية والشروع في تهيئة المناخ فإن الوساطة الإفريقية ستدعو الاطراف لعقد إجتماع بأديس أبابا لمناقشة الترتيبات الأمنية والسياسية.