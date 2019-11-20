الخرطوم (smc)

أكد حزب التنمية القومي ضرورة تحقيق سلام شامل بالبلاد من خلال المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح، في وقت كشف فيه عن مشاركته في الإنتخابات القادمة علي كافة المستويات.

وقال الضيف عيسي عليو عضو اللجنة التمهيدية بالحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بوكالة السودان للأنباء للإعلان عن ميلاد الحزب، أن الحزب يؤكد إيمانه بالتحول الديمقراطي والإحتكام للشعب عبر إنتخابات حُرّة ونزيهة، مشيراً إلي أن الحزب سيُقدم نظاماً أساسياً يحتوي علي سبعة عشر هدفاً تلامس القضية السودانية أبرزها” المحافظة علي وحدة السودان والتداول السلمي للسُلطة، وتحقيق المصالح الوطنية، وجبر الضرر والتعويض لضحايا الخروقات والنزاعات”.

وأوضح عِليو أن إطالة أمد الفترة الإنتقالية سيشكل عائقاً أمام تطوير العملية السياسية، كما أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع الأنظمة الإنتقالية خصوصاً في مجال التمويل والإقتصاد، مؤكداً أهمية أن يتشكّل البرلمان القادم من جميع القوي السياسية بالبلاد، مع مراعاة أدور المرأة والشباب والطلاب في الثورة.