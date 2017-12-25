حزب السيسي يدعو الوساطة لإعادة فتح ملف سلام دارفور

الخرطوم (smc)

دعا حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني السيسي، الوساطة والقائمين على أمر ملف سلام دارفور بإعادة فتح ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.

ودعا أحمد فضل الناطق الرسمي بإسم الحزب في تصريح لـ(smc) لإستثمار المبادرات المطروحة لإحلال السلام والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها من خلال هذه المبادرات ، مؤكداً إستمرار تواصلهم مع الحركات لتحقيق التجاوب مع عملية السلام.

وأضاف فضل أن رغبة الحركات في السلام لن يتم التأكد منها إلا بعد فتح مفاوضات عملية تشمل جميع الأطراف، مؤكداً ان السلام خيار إستراتيجي لجميع حركات دارفور.