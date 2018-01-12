حسن إسماعيل يستبعد نجاح جهود لم شمل حزب الأمة القومي

قال إن أحزاب الأمة أصبحت لديها خط سياسي مغاير للمهدي

الخرطوم (smc)

استبعد القيادي بحزب الأمة حسن إسماعيل، نجاح محاولات لم شمل حزب الأمة القومي، مبيناً أن أحزاب الأمة أصبحت في إتجاه مغاير لرئيس الحزب الصادق المهدي الذي يقود خطاً معارضاً وتواصلاً مع الجبهة الثورية.

وقال إسماعيل في حوار لـ(smc) ينشر لاحقاً إن كل أحزاب الأمة أصبح لها خط سياسي يختلف عن الآخر فكيف لها أن تجتمع، مؤكداً أن حزبه لا يمكن أن يتوحد مع حزب الأمة القومي الذي وصفه بأنه بلا قيمة ولا طعم أو رائحة بجانب تذبذب مواقفه، وزاد: دائماً نجده “كراع في المركب وكراع في الطوف لا يقف في زاوية نهائية”.

وكشف إسماعيل عن جهود يقودها حزبه مع المعارضة بالخارج من أجل الدخول في الحوار الوطني والوصول إلى سلام شامل بالبلاد