حكومة غرب دارفور توجه بتسخير موارد الولاية للخدمات

الجنينة (smc)

وجهت حكومة ولاية غرب دارفور المدراء التنفيذيين بالوزارات والمحليات بتسخير كافة موارد الولاية لخدمة المواطنين ، فى وقت اكدت فيه ان معاش الناس يعتبر خط احمر ولايمكن التلاعب فيه.

وقال اللواء ركن عبد الخالق بدوى محمود والى غرب دارفور المكلف ل(smc) انه تم التوافق على تنفيذ خطة اسعافية يتم من خلالها توفير الخدمات الضرورية للمواطنين من موارد الولاية المتاحه موضحا ان هذه الخطة تشمل قطاع التعليم والصحه والمياه والكهرباء.

واضاف محمود ان الخطة الاسعافية تم منحها اولوية فى التنفيذ كاشفا عن زيادة عدد مراكز البيع المخفض الى (47) مركز بالمحليات والوحدات الادارية المختلفة لتوفير (10) سلع اساسية .