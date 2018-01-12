حكومة كسلا: طوافات مشتركة لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية

كسلا (smc)

أكدت حكومة ولاية كسلا إلتزامها بمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، في وقت كشفت فيه عن طوافات مشتركة للقوات النظامية على الحدود لمحاصرة الظاهرة.

وقال اللواء د. يحيى الهادي مدير شرطة الولاية في تصريح لـ(smc) إن الوضع الجغرافي للولاية يحتم وضع ضوابط صارمة، مشيراً إلى أن الحدود عبارة عن طرق مفتوحة ولابد من إحكام الرقابة وقفل الطريق أمام أي ظواهر غير مرغوب فيها، مضيفاً أن هذه الظواهر السالبة تؤثر إقتصادياً وصحياً وأمنياً على البلاد، كاشفاً عن خطة لمكافحة التهريب تشمل محاور أمنية ووقائية بجانب طوافات مشتركة من القوات النظامية على الحدود.

وأكد الهادي أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة النظامية بالولاية لتحقيق الأمن وسط المجتمع، داعياً المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عمليات للتهريب.