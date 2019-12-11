أعلن نادي الهلال السوداني عن التعاقد مع حمادة صدقي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إقالة مدربه صلاح أدم وذلك عقب خسارة مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال أمام الأهلي.

ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك : “أكمل نادي الهلال اتفاقه مع المدرب المصري “حمادة صدقي” لتولي قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل إلى الخرطوم الخميس المقبل لتوقيع العقد مع مجلس ادارة النادي.”

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة 27 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد أعلن في وقتٍ سابق أنه في مفاوضات مع أحمد حسن لتدريب الأمور فيما أشارت تقارير إلى أن خالد جلال قد يكون مدرب الفريق قبل أن يتم حسم الأمور بالتعاقد مع حمادة صدقي.

المصدر: مواقع الكترونية