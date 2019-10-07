وكالات (smc)

للسيطرة على الأسعار ومنع الإحتكار

طالبت جمعية حماية المستهلك بإقامة بورصة للسلع بالأسواق المركزية شبيه ببورصة المحاصيل تشرف عليها وزارة التجارة، بجانب تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار.

وأكد د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية في تصريح لـ(smc) إن البورصة من شأنها السيطرة على الأسعار ومنع الإحتكار والمغالاة، داعياً لتفعيل دور الحركة التعاونية وإنسحاب الدولة منها وأن يكون دورها الإشراف وتوفير المقار لها، مؤكداً أن تطبيق قانون المنافسة ومنع الإحتكار سينظم عمليات الشراء والتجارة بالأسواق.

وشدد شلقامي على ضرورة إنشاء وزارة التجارة مكاتب لها بالأسواق لإحكام عمليات الرقابة.