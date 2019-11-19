كادوقلي (smc)

دفعت الإدارات الأهلية لقبائل “الحوازمة والرواوقة” بولاية جنوب كردفان بمذكرة لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، مشيرةً إلي ضرورة مشاركة أهل المصلحة الحقيقية في جولات التفاوض المقبلة.

وقال الأمير محمد أبوزيد عبد الله عمدة الإدارات بالولاية في تصريح لـ(smc) أن المذكرة تتضمن جملة من التوصيات أبرزها تكوين مفوضية للرعاة وكفالة حق المواطنة والمساواة بين أبناء الولاية في الحقوق، مبيناً أن إقتسام السُلطة والإهتمام بالأراضي والحواكير تعتبر من الأولويات التي تؤدي إلي إنجاح المفاوضات بين الطرفين.

ولفت أبوزيد إلي تسليمهم مذكرة أخري إلي منسقية قوي إعلان الحرية والتغيير، مضيفاً بأن د.حمدوك رحّب بالمذكرة وتعهد بدراسة المذكرة وأنها ستكون ضمن أولوياتهم السياسية علي طاولة التفاوض مع الحركة الشعبية والحركات.