الخرطوم/ أسمرا (smc)

كشف السفير الأريتري بالخرطوم عن زيارة لرئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك للعاصمة الأريترية” أسمرا ” يلتقي خلالها الرئيس أسياس أفورقي الإثنين، مشيراً إلي أن أسمرا قدّمت دعوة رسمية لرئيس الوزراء السوداني لزيارتها بدعوة من الرئيس الأريتري.

وقال السفير إبراهيم إدريس في تصريح لـ(smc) أن زيارة د. عبد الله حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، مشيراً إلي أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الأريتري سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة أريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الإستقرار بالسودان.

وأكد دعم بلاده للحكومة الإنتقالية الجديدة بالسودان من أجل عبوره إلي بر الأمان.