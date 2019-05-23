حميدتي: لن نسلم السلطة لمن يريد تصفية الحسابات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استمرار التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وطمأن قطاع التعليم خلال زيارته لوزارة التربية، بعدم السماح بسقوط البلد في الهاوية، وأكد بالقول “لن نسلمها لمن يريد تصفية الحسابات”.

وقال حميدتي، خلال التنوير للمعلمين لازم يكون في عدل حقيقي ونحن لا نقصي أحداً، وشدّد على مشاركة كل الذين شاركوا في التغيير، ودعا القوى السياسية للعمل من أجل مصلحة البلد حتى تخرج من الأزمة.

وكشف عن أنه دفع بمقترح بتركيب شاشات كبيرة في ساحة الاعتصام لنقل جلسات التفاوض مباشرة للثوار حتى يكون الأمر في العلن، وليس في الغرف المغلقة ليعرف الجميع مدى الصدق الذي يتعامل به المجلس مع هذه القوى، مشيراً إلى أن هذا الأمر قوبل بالرفض من البعض.

سونا