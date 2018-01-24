حوافز تشجيعية للشركات التي تزيد انتاجها من الذهب

كشف هاشم على سالم وزير المعادن عن جوافز تشجيعة لشركات التعدين التي تقوم بزيادة انتاجها في العام 2018 .

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماعة بشركات تعدين الذهب المنتجة والبالغ عددها (9) شركات الاربعاء: (هناك حوافز تشجيعية لكل شركة تقوم بزيادة الانتاج فوق المخطط له )، ولفت الى أن وزارته ستقوم بعقد اجتماع دوري ربع سنوي مع هذه الشركات لمناقشة ما تم انجازة من مطلوبات والمناقشة والتفاكر حول عملية زيادة الانتاج والانتاجية وتسهيل العقبات التى تعترض عمل هذه الشركات.

ولفت الوزير الى ان وزارته تعمل مع البرلمان لازالة التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بمنح التصاديق، مشيرا الى ان الولايات ليس لديها الحق في منح تصديقات لجهة ان منح التصاديق حق للمركز الذي تمثله وزارة المعادن .

كما كشف عن توصية وردت في الحوار الوطني نصت على ضرورة انشاء نيابة للتعدين لجهة ان النيابات الموجودة حالياً لا تفهم عمل التعدين .

من جهته توقع الصادق ابراهيم مدير الادارة العامة لشركات الانتاج بوزارة المعادن ارتفاع انتاج شركات الامتياز العاملة في مجال الذهب وفق الخطط المقدمة من جانبها الى (8.600) طن من مجمل شركات الانتاج شركات منها (4) شركات تعمل في ولاية البحر الاحمر الى جانب (3) شركات تعمل بولاية نهر النيل وشركتين بالولاية الشمالية .

وأكد الصادق ان اجتماعهم بشركات التعدين المنتجة يهدف الى مناقشة اداء الشركات في العام 2017 وخطة الانتاج للعام 2018 .

سونا