الخرطوم (smc)

كشف الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن زيارة فريق من خبراء منظمة اكسيوس الامريكية للصندوق للوقوف على جهود الصندوق في توصيل الإمداد الدوائي لجميع أنحاء البلاد.

وقالت د. تهاني عبدالله مدير الإمداد الطبي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية في تصريح لــ(smc) أن الزيارة تأتي بغرض دعم دراسة واقع الولايات بالبلاد لوضع تصور ونظام يساهم في ضمان توصيل الادوية الممنوحة من صندوق الدعم العالمي متمثلة في امراض ” الايدز-الدرن- الملاريا” الي جميع المرافق الصحية الحكومية في جميع انحاء البلاد ، بجانب وضع نظام للتقارير الراجعة من المرافق والتي تعتبر عامل مهم في تحديد الاستهلاك والحاجة الفعلية لضمان استمرار الامداد الطبي وعدم حدوث إنقطاع .