خبير إقتصادي: مؤشرات لبناء علاقات سياسية خارجية ذات مصالح إقتصادية

الخرطوم (smc)

قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي، أن السودان يملك من المقومات ما يجعله قادراً على تحقيق النجاح الاقتصادي، مشيراً إلى وجود مؤشرات الآن لبناء السودان علاقات سياسية خارجية ذات مصالح اقتصادية.

وقال فتحي لـ(smc) ان العلاقات السودانية السعودية تمثل المعنى الحقيقي للتعاون وهي علاقة لا تقبل المساومة وبقيت قوية رغم كل الظروف، وأشار إلى أن الودائع المالية التي دفعت بها السعودية والإمارات للسودان الأيام الماضية من شأنها الإسهام في تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف بجانب تخفيف الضغوط على الطلب للعملات الأجنبية .

وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليارات من الدولارات لتوفير أدوية ومواد غذائية ووقود ، فيما أعلنت الإمارات الأيام القليلة الماضية عن إيداع 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي السوداني .