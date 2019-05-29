خبير إقتصادي يدعو لإرجاع الثقة في الجهاز المصرفي وكبح جماح التضخم

الخرطوم (smc)

طالب الخبير الإقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب بضرورة العمل على إرجاع الثقة في الجهاز المصرفي وتوفير إحتياجات العملاء من النقد والإستمرار في كبح جماح التضخم.

وأكد محجوب لـ(smc) على ضرورة تطوير الخدمات المصرفية وإستخدام وسائل الإعلام لإقناع العملاء بأن مرحلة الشح قد تلاشت، مبيناً أن أهم الأسباب التي أدت لفقدان الثقة في الجهاز المصرفي هي عدم الإستقرار في السياسات المصرفية، داعياً للإستعانة بخبراء علم النفس لإعادة الثقة في العملاء ومعالجة سعر العملة أمام العملات الأجنية.

ودعا الفاتح الحكومة للسعي بشكل سريع لمعالجة مشكلة المصارف وإعادة الثقة فيها بجانب تعزيز كسب الثقة خارجياً في النظام المصرفي ليكون الكسب داخلياً.