ختام المناورات البحرية السودانية السعودية “الفلك3”

الخرطوم 28-2-2019(سونا)-شهد اللواء بحري ركن مجدي سيد عمر نائب رئيس أركان القوات البحرية للعمليات والتدريب ختام فعاليات التمرين البحري السوداني السعودي المختلط (الفلك3) على ساحل البحر الأحمر بحضور العميد بحري ركن يحيى بن علي النعمي ممثل قائد القوات البحرية الملكية السعودية إلى جانب قادة التشكيلات والوحدات باتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي.

ولدي مخاطبته الختام ثمن سيادته مشاركة القوات البحرية السعودية في هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن التمرين يأتي ضمن سلسلة مناورات الفلك التي يتم تنفيذها سنويا بمشاركة القوات البحرية في البلدين في سياق تطوير القدرات الدفاعية البحرية وتعزيز التعاون العسكري والعمل المشترك.

من جانبه أكد العميد بحري ركن يحيى بن علي النعمي ممثل قائد القوات البحرية الملكية السعودية أن التمرين يجسد عمق ومتانة العلاقات التأريخية والاستراتيجية ووحدة المصير بين المملكة والسودان إلى جانب إسهامه المباشر في إثراء الخبرات العسكرية المتبادلة وتحقيق التكامل من أجل حماية المياه الإقليمية وتأمين الممرات المائية.

وكانت فعاليات التمرين البحري السوداني السعودي المختلط الفلك 3 قد انطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في نسخته الثالثة التي اختتمت أمس الأربعاء.

يشار إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم واستضافة هذا التمرين بالسودان حيث تم تنظيمه للمرة الأولى في العام 2013م بالسودان والنسخة الثانية من فعالياتها في العام2017 م بالمملكة العربية السعودية.