خسائر فادحة بالسكة حديد بسبب تعطيل حركة القطارات

اكد المهندس ابراهيم فضل عبدالله مدير ادارة هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والطرق والجسور أن تعطيل القطارات منذ السادس من ابريل من الشهر المنصرم ادى الى حجز 500 عربة محملة بمواد غذائية موجهة الي ولايات كردفان ودارفور .

وقال في تصريح لـ(سونا) إن المواد المشحونة قد تصاب بتلف وتبلغ خسارتها في هذه الحالة مليارات الجنيهات وستقع على عاتق ادارة السكك الحديدية، مشيرا الى أن ايقاف ممرات السكة حديد سبب ضررا على جذب الايرادات وعلى عمال السكة حديد انفسهم بعدم توفير رواتبهم، مناشدا بالاسراع في حل مشكلة فتح المسارات خاصة وان هنالك لجنة مكونة من المجلس العسكري والمعتصمين ووزارة النقل بهدف حل هذه المشكلة قائلا “ان المعتصمين اكدوا فتح الخط بعد وضع الترتيبات واعطائهم الفرصة لدراسة كيفية ذلك”، مؤكدا مواصلة اللجنة اجتماعاتها لهذا الامر.