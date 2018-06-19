خلافات بين مكونات نداء السودان حول الموقف من خارطة الطريق

صراع بين مريم الصادق وعرمان حول الأمانات الخارجية

خاص (smc)

فشل تحالف نداء السودان في حسم التباينات بين مكوناته حول الموقف من خارطة الطريق الإفريقية وقضايا إعادة الهيكلة وإعداد الدستور.

وأكدت مصادر بالتحالف فضلت عدم الكشف عنها لـ(SMC) وجود تباعد بين مواقف الحركات المتمردة وحزب الأمة حول المقترحات والأجندة التي سيتم نقاشها مع الوساطة الإفريقية تمهيداً لاستئناف الحوار مع الحكومة، مشيراً إلى أن مقترحات اللجان الثلاث التي تم تشكيلها في إجتماعات باريس مارس الماضي لم تحسم التباينات حول الأجندة السياسية وقضايا الهيكلة والتنظيم.

وذكرت المصادر أن تشكيل الأمانة العامة للتحالف من قبل أركو مناوي أوجد صراعاً حول الإختصاصات بين مريم الصادق المهدي التي تم تعيينها نائبا للأمين العام للخارج وياسر عرمان أمين العلاقات الخارجية، وتوقعت إستمرار الخلافات بينهما حول الإتصال مع المجتمع الدولي وتبعية الأمانات الخارجية وهو ما يعني استمرار الخلافات التي بدأت منذ مؤتمر باريس بسبب تحفظ عرمان على المقترحات التي تضمنتها الورقة المقدمة من حزب الأمة.