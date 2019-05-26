خلال لقائه البرهان: “بن زايد” يعلن دعم الإمارات الكامل للسودان

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات التي يمر بها لحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق.والتقى محمد بن زايد يوم الأحد في أبوظبي برئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي يزور الإمارات حالياً.

وعبر بن زايد خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية، والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبها الشقيق.

وأكد محمد بن زايد أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق ستنجح السودان وتحقق مرادها وتعزز استقرارها وبناءها وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني، مثمناً الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصادها، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وكالات